سوريا.. القبض على متورطين بجرائم حرب في درعا (صور)

عناصر من قوات الأمن العام في سورياالمصدر: منصة إكس
ألقت السلطات الأمنية في سوريا، على مجرمين ارتكبا جرائم حرب جسيمة طالت العديد من أبناء محافظة درعا، جنوبي البلاد، خلال حقبة النظام السابق.

 وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في البلاد، إنه جرى توقيف المجرمين شادي بجبوج وشقيقه وسام بجبوج بعملية أمنية قبل يومين، عقب عمليات رصد استمرت لأشهر.

وأشارت إلى أن المجرمين ارتكبا جرائم حرب جسيمة طالت العديد من أبناء محافظة درعا خلال حقبة النظام البائد، مبينة أنه تم إحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

