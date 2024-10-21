انفجار قوي في تل أبيب إثر سقوط صاروخ من لبنان

دوى انفجار "قوي" في منطقة "غوش دان" بتل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، اليوم الاثنين، من دون تفعيل صفارات الإنذار، جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "دوي انفجار قوي في منطقة غوش دان بتل أبيب الكبرى من دون تفعيل صفارات الإنذار".

تحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في منطقة مفتوحة وسط البلاد، من دون تفعيل صفارات الإنذار، بحسب وكالة "الأناضول".

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وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "سروغيم" الإخباري، إن الحديث يدور عن سقوط صاروخ "أرض- أرض" أُطلق من لبنان.

وحتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب فوري من ميليشيا حزب الله اللبنانية على إطلاق الصاروخ من لبنان.

وأفاد الحزب، الخميس، في بيان، بإطلاق "مرحلة تصاعدية جديدة" مع الجيش الإسرائيلي، وقال إنها "ستتكشف في الأيام القادمة".

في سياق مُتصل، قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت في المنطقة الجنوبية.

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وأضاف الجيش، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة تجاه سديروت تم اعتراضه بنجاح، من دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات".

وسديروت مستوطنة في جنوب إسرائيل تقع شمالي النقب الغربي في الطرف الشمالي الشرقي من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في سديروت وإيفيم، للتحذير من إطلاق صواريخ.

ولم يتبنَ أي فصيل فلسطيني مسؤولية إطلاق الصاروخ حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، إلا أن تل أبيب لم تتمكن من وقف إطلاق الصواريخ من غزة رغم تراجعها نسبيا، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.