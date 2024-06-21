الميليشيات.. داء ينخر الجسد الليبي (إنفوغراف)

تُعيد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في ليبيا، من حين إلى آخر، طرح ملف الميليشيات التي باتت تمثل داءً مزمنًا ينخر الجسد الليبي ويمنع إرساء الاستقرار في البلاد.

واندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الجمعة، بين ميليشيات مسلحة، بمنطقة "الركينة" في مدينة "الزاوية"، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

ووفق مصادر ليبية فإن الاشتباكات دارت بين مليشيا "الكابوات" التي تتبع عثمان اللهب آمر "الكتيبة 103"، وعناصر ميليشيا أخرى يقودها رياض بالحاج، داخل أحياء مدينة "الزاوية".

وتأتي هذه الاشتباكات في سياق من التوتر والاضطرابات التي يشهدها معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس واستمرار معركة السيطرة على المعبر وإدارته.

وتمثل الميليشيات مكوّنًا ثابتًا في المقاربة الأمنية والسياسية الليبية منذ سنوات، ووفق تقديرات لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا يبلغ عدد عناصر الميليشيات المنتشرين في أنحاء متفرقة من البلاد نحو 30 ألف عنصر، يتوزعون على 300 ميليشيا وكتيبة.

وتتبع هذه الميليشيات شخصيات نافذة أو تيارات سياسية أو قبائل تدين لها بالولاء وتتولى تأمين مصالحها، وتقول تقارير أممية إن الأسلحة المنتشرة بأيدي الميليشيات في ليبيا تُقدر بـ 29 ألف قطعة سلاح.