نتنياهو: ما سنفعله سيبقى صداه لأجيال قادمة
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار، كما طالب الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة".
وفي كلمة لنتنياهو، مساء الاثنين، أشار إلى أن "الخطوة الأولى كانت تطهير البلدات المحيطة بقطاع غزة من المسلحين".
وأشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس"، هي البداية لما هو قادم.
وأضاف: "ما سنفعله لأعدائنا سيبقى صداه لأجيال مقبلة.. تنتظرنا أيام صعبة ومصممون على الانتصار".
وحذر نتنياهو الإسرائيليين من الانسياق نحو ما أسماه "بالأخبار الزائفة"، داعيا المعرضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، قائلا "ادعو قادة المعارضة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في شكل فوري ومن دون شروط مسبقة".
وتوجه في ختام كلمته بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، والمجتمع الدولي، بسبب "الدعم غير المسبوق" لإسرائيل.