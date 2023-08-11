وزير الإعلام اللبناني يُوضح تفاصيل "إغلاق" التلفزيون

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، اليوم الجمعة، إن ما جرى تداوله من أخبار بشأن اتخاذ قرار بإغلاق تلفزيون لبنان بـ"شكل نهائي" عار من الصحة.

وكان تلفزيون لبنان توقف عن البث، اليوم الجمعة، بعد أن اقتصر بثه لمدى أيام على الموسيقى الكلاسيكية، بفعل الإضراب المفتوح الذي نفذه موظفو التلفزيون؛ احتجاجا على التأخر في صرف مستحقاتهم.

وأوضح، في بيان، أن قرار تجميد البث جاء "في ظل إصرار رئيس نقابة موظفي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق على وقف بث البرامج واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبث البيانات الصادرة عنها حصرًا"، مضيفًا أن ذلك "الأمر يكبد خزينة الدولة نفقات كبيرة".

وأشار إلى الجهود المبذولة في سبيل تأمين مستحقات موظفي تلفزيون لبنان المتأخرة منذُ عام، مبينًا أن تلك المستحقات المتأخرة تقف وراء الإضراب.