خبراء لـ "إرم نيوز": إسرائيل استخدمت "الفوسفور الأبيض" في قصف غزة

تحدث عدد من الخبراء عن "الفوسفور الأبيض" الذي تستخدمه إسرائيل في حربها الراهنة على غزة، كما استخدمته في حروب سابقة، حسبما أكدت منظمات دولية معنية بشؤون الإنسان.

وحول ذلك "السلاح" المحرم دولياً بموجب اتفاقية جنيف الموقعة في 1980، قال الخبير والمحلل العسكري رائد موسى، لـ "إرم نيوز"، إن "الفوسفور الأبيض محرم دولياً لأنه سلاح عشوائي الضرر، ولا يحقق ميزة عسكرية، كما أنه سلاح لا يميز بين عسكري ومدني؛ لأنه ينتشر بسرعة وبشكل عشوائي وغير دقيق في الإصابة".

وأضاف موسى أن "بعض الجيوش، كالجيش الإسرائيلي، تستخدمه من الناحية العسكرية بهدف إرهاب السكان وإجبارهم على النزوح من الأماكن التي تتعرض للقصف، كما حدث في محافظتي غزة وشمال غزة".

محرم دولياً

ومن الناحية القانونية، قال الخبير في القانون الدولي، محمد التلباني، إن "القنابل الفوسفورية سلاح محرّم دولياً بموجب اتفاقية جنيف 1980، التي نصّت على تحريم استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة".