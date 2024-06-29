صحيفة إسرائيلية تنشر "وثائق نادرة" تكشف مخطط هجوم 7 أكتوبر

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، وثائق كشفت الخطة والطريقة التي تعاملت بها حركة "حماس" خلال هجومها يوم 7 أكتوبر الذي شنته على إسرائيل.

ووفق الوثائق، فإن هجوم 7 أكتوبر سيكون بمثابة الموجة الأولى من الهجمات على إسرائيل، وستليها موجات أخرى من الهجمات، بحسب مخططها.

وقالت الوثائق إن عز الدين الحداد، أو كما يعرف بـ "أبو صهيب"، أحد كبار قادة "حماس" والذي يشغل منصب قائد لواء غزة، دعا بشكل سري، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، قبل ساعات قليلة من بدء الهجوم المفاجئ على إسرائيل، قادة الكتائب الخاضعة لقيادته وأعطاهم ورقة مطبوعة عليها شعار كتائب عز الدين الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مزخرفة في الأعلى.