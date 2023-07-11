"الخارجية السودانية" ترفض نشر قوات أجنبية في البلاد
رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، نشر أي قوات أجنبية في البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان أن "عدم احترام منظمة إيغاد لآراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة".
وقالت إن "ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع"، منددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول فرض حظر جوي على السودان خلافًا لتفاهماته مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد دعا إلى فرض حظر طيران في السودان ونزع المدفعية الثقيلة، مشيرًا إلى أن السودان يعاني من فراغ في القيادة.
كما استنكرت الخارجية السودانية التصريحات السابقة للرئيس الكيني، وليم روتو، والتي كررها في المؤتمر الصحفي عقب اجتماعات اللجنة الرباعية.
وفي الأثناء، رحبت الوزارة بقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر الخميس المقبل.
وكانت قمة مجموعة دول "إيغاد" الأفريقية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الإثنين، قد دعت الدول المشكلة لقوات القوة الاحتياطية لدول شرق أفريقيا "إيساف" إلى عقد قمة للنظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان.
وأثارت الدعوة لنشر القوة الاحتياطية لـ"إيساف" داخل السودان لحفظ الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، تساؤلات حول إمكانية انتشار تلك القوة وتحقيق أهدافها.
كما دعت قمة "إيغاد" أطراف الصراع في السودان إلى وقف العنف فورًا، وتوقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار.
وقال البيان الختامي لاجتماعات المنظمة: "نحث الأطراف السودانية على وقف العنف فورًا، وتوقيع اتفاق غير مشروط لإطلاق النار"، لافتًا إلى أن "الصراع يأخذ أبعادًا عرقية ودينية مما يهدد بتعميق القتال وتوسيع دائرته".
وأكد البيان أنه "لا يوجد حل عسكري في السودان، وعلينا حشد جهود طرفي الصراع نحو لقاء مباشر"، مؤكدًا "مشاركة السعودية والولايات المتحدة الرغبة في تحقيق السلام في السودان، ودعم استعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية".