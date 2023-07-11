"الخارجية السودانية" ترفض نشر قوات أجنبية في البلاد

رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، نشر أي قوات أجنبية في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن "عدم احترام منظمة إيغاد لآراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة".

وقالت إن "ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع"، منددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول فرض حظر جوي على السودان خلافًا لتفاهماته مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد دعا إلى فرض حظر طيران في السودان ونزع المدفعية الثقيلة، مشيرًا إلى أن السودان يعاني من فراغ في القيادة.

كما استنكرت الخارجية السودانية التصريحات السابقة للرئيس الكيني، وليم روتو، والتي كررها في المؤتمر الصحفي عقب اجتماعات اللجنة الرباعية.