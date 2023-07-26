مصرع 5 مغاربة إثر غرق قارب مهاجرين

قضى 5 شبان مغاربة، على الأقل، إثر غرق قارب يقل مهاجرين قرب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية)، وذلك خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، وفق ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

وقال فرع هذه المنظمة غير الحكومية في مدينة خنيفرة (وسط شمال) في بيان إنه "تلقّى، بأسى وحزن عميقين، نبأ وفاة 5 شبان إثر حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية"، مشيرًا إلى أنهم يتحدّرون من بلدة تيغسالين القريبة من خنيفرة.

وأوضح المسؤول في الجمعية، محمد زندور، أن "الحادث وقع، أمس الإثنين، قرب مدينة الداخلة غير بعيد عن الشاطئ، حيث انقلب قارب كان على متنه نحو 60 مهاجرًا بسبب الأمواج، وفق ما علمنا من ناجين".

وأضاف أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال مهاجرون آخرون في عداد المفقودين".