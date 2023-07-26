مصرع 5 مغاربة إثر غرق قارب مهاجرين
قضى 5 شبان مغاربة، على الأقل، إثر غرق قارب يقل مهاجرين قرب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية)، وذلك خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، وفق ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.
وقال فرع هذه المنظمة غير الحكومية في مدينة خنيفرة (وسط شمال) في بيان إنه "تلقّى، بأسى وحزن عميقين، نبأ وفاة 5 شبان إثر حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية"، مشيرًا إلى أنهم يتحدّرون من بلدة تيغسالين القريبة من خنيفرة.
وأوضح المسؤول في الجمعية، محمد زندور، أن "الحادث وقع، أمس الإثنين، قرب مدينة الداخلة غير بعيد عن الشاطئ، حيث انقلب قارب كان على متنه نحو 60 مهاجرًا بسبب الأمواج، وفق ما علمنا من ناجين".
وأضاف أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال مهاجرون آخرون في عداد المفقودين".
وتزايدت، خلال الفترة الأخيرة، محاولات الهجرة باتجاه جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة يسلكها مهاجرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى شبان مغاربة يحلمون بفرص عمل، وحياة أفضل في أوروبا.
وفي حين لم تؤكد السلطات المغربية الحادث، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق في الفاجعة، وتوقيف ومحاسبة سماسرة الهجرة غير النظامية (في خنيفرة) وعموم المغرب"، منددة بمعاناة شباب المنطقة من البطالة.
وفي حادث مماثل، لقي 6 مغاربة مصرعهم، يوم الجمعة الماضي، في انقلاب قاربهم بساحل الناظور شمال المملكة، بينما كانوا يحاولون العبور إلى جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وكان على متن الزورق 54 راكبًا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية، السبت الماضي.
والأسبوع الماضي، أعلنت البحرية المغربية أنها أنقذت نحو 900 مهاجر بين العاشر والسابع عشر من تموز/يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء.
وتُبلّغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب تقل مهاجرين في المياه المغربية والإسبانية والدولية، خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.
من جهتها، قالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023.