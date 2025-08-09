متظاهرون في إسرائيل يقتحمون استديو قناة عبرية ويقطعون البث (فيديو)

اقتحم متظاهرون إسرائيليون، ليل السبت، استوديوهات القناة 13 العبرية أثناء بث أحد البرامج الشهيرة وطالبوا بوقف الحرب على غزة.

وتفاجأ طاقم العمل في القناة العبرية بعدد من المتظاهرين يدخلون عنوة استديو القناة خلال بث أحد برامجها مسببين أزمة لطاقم العمل.

يأتي ذلك وسط مواجهات محتدمة شهدتها تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يدعون إلى إنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد الرهائن.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن أكثر من 60 ألف إسرائيلي خرجوا في تظاهرات احتجاجية عارمة وسط تل أبيب وفي مناطق مختلفة من إسرائيل.

واحتشد آلاف المحتجين وسط تل أبيب، تحت شعار "لن نستسلم"، وأغلقوا شارعاً رئيسياً ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية وتكدس المركبات.

وشهدت التظاهرات الحاشدة إشعالاً للنيران في الشوارع وقفلاً للمفترقات والمحاور الرئيسية ورفعوا لافتات تندد بخطط الحكومة لتصعيد الحرب.

وتصدى عناصر الشرطة الإسرائيلية لعدد من المتظاهرين الذين اشتبكوا معها وسط حالة الغليان التي تعم الاحتجاجات على استمرار الحرب.

وقالت القناة 12 العبرية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع "أيالون" في تل أبيب.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر عبرية بأن المتظاهرين المناهضون للحكومة تعرضوا لتهديدات من جانب مسلحين محسوبون على اليمين الإسرائيلي.