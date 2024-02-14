لندن تطلب من الأونروا ضمانات بعدم مهاجمة موظفيها لإسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تريد "ضمانات مطلقة" على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن الأونروا، التي ساعدت الفلسطينيين على مدى أكثر من 70 عاما، لم تعد ملائمة للغرض منها.

وعلق مانحون رئيسيون تمويلها بعد مزاعم بضلوع 12 موظفا، من آلاف الموظفين الفلسطينيين في الأونروا، في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي أطلق لاحقا حرب إسرائيل على غزة، فيما ترفض الوكالة بشدة هذه المزاعم.

وتأسست الأونروا عام 1949 بعد الحرب التي صاحبت قيام دولة إسرائيل، عندما فر أو طرد 700 ألف فلسطيني من منازلهم.

ويعتمد جميع سكان غزة تقريبا الآن على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه ولوازم النظافة.

وفي العديد من الدول العربية في الشرق الأوسط، تقدم الأونروا بعض الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم، مثل الرعاية الصحية والتعليم.