الجيش الإسرائيلي يتهم "حماس" بدفع سكان غزة نحو رفح المصرية

اتهم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، حركة "حماس" بتضليل سكان غزة ودفعهم إلى التوجه نحو مناطق غير آمنة لم يحددها الجيش لاستقبال النازحين خلال تنفيذ قواته عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي يعلّق على منشور، مرفق بشعاره وخريطة لقطاع غزة، وصفه متحدث عسكري إسرائيلي بأنه "مزيف" يدعو سكان غزة إلى الإخلاء عبر شارع "الرشيد" باتجاه مدينة "رفح المصرية - سيناء".

وجاء في المنشور: "إلى سكان قطاع غزة، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل ضد المنظمات الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة، عاجل إلى جميع المتواجدين في معسكرات الوسط والمواصي والمقيمين في قطاع غزة والذين لم يخلو بعد: جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في المناطق المتبقية في قطاع غزة، كما عمل في شمال غزة ومدينة غزة. من أجل سلامتكم، أخلوا فوراً عبر شارع الرشيد باتجاه رفح المصرية - سيناء".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تعليقه على المنشور: "من جديد تتداول بعض الحسابات المحسوبة على حماس وأبواقها صورًا لمناشير مزيفة تهدف إلى بث سموم التحريض والكذب في نفوس الغزيين والعرب".

وأضاف: "نجدد تأكيدنا بشكل لا يقبل التأويل أن هذه المناشير وهذه الصور هي مزيفة وغير صحيحة على الإطلاق. قمنا بدعوة سكان مدينة غزة على مدار الايام والأسابيع الماضية إلى الانتقال نحو المنطقة الإنسانية في المواصي حفاظًا على سلامتهم".

ووجّه متحدث الجيش الإسرائيلي رسالة لسكان غزة بالقول: "نرجو من الجميع عدم الانجرار وراء الشائعات والأنباء المضللة التي تنشرها حماس بغية تضليل السكان ومواصلة استخدامهم دروعًا بشرية".

وختم المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تدوينته، بالتأكيد أن "حماس وأدواتها في حالة هيستيريا وتعتمد كعادتها الاكاذيب سلاحًا ضد سكان غزة والمنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر الخرائط في الصحافة الاسرائيلية وتم استغلالها من قبل جهات ذات مصلحة معينة في حماس وأدواتها لنشر الأكاذيب والحقائق المغلوطة، وفقا للمتحدث باسم الجيش.

واتهم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "حماس" بالتلاعب بخرائط ينشرها الجيش والصحافة الإسرائيلية، من أجل تضليل سكان غزة ونشر الأكاذيب ومنعهم من الانتقال من المدينة، مخاطباً سكان غزة بقوله إن "حماس" بذلك "تثبت استعدادها للمخاطرة بحياتكم خدمة لبقائها".