العراق.. مسيحيون يرفضون نتائج التحقيق بكارثة "عرس الحمدانية"
أبدى رجل دين مسيحي بارز في العراق، اليوم الأحد، رفضه لنتائج التحقيق الحكومي في حريق الحمدانية، مهددًا بالتصعيد في حال عدم إعادة التحقيق خلال 24 ساعة.
وفي مؤتمر صحافي عقده بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال بغداد، اعتبر رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، مار بندكتوس يونان حنو، أن "نتائج التحقيق غير منطقية"، قائلاً: "هذا التحقيق مرفوض ولا فيه أي شيء من المهنية".
وأضاف أن "أهالي الحمدانية توقعوا هذه النتائج وهو شيء مخجل، وهل من المعقول أن يعرف المواطن النتائج قبل الدولة".
وطالب حنو، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب نتائج التحقيق وأخذ الأمور "بجدية وفق تحقيق مهني" خلال 24 ساعة، ملوحاً بالتصعيد في حال عدم الموافقة على طلبه.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، اليوم الأحد، أن سبب الحريق هو الألعاب النارية و"عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة"، وأن السقف يحتوي على مواد سريعة الاشتعال.
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين سمحوا لتسعمائة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمائة كحد أقصى، إضافة لعدم وجود باب للطوارئ.
وأضاف الشمري: "الكحول المنتشرة في القاعة والسجاد المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع".
وجاء في نتائج التحقيق أن "الحادث عرضي وغير متعمد".
وشهدت الحمدانية مأساة، ليل الثلاثاء الماضي؛ بعدما اندلع حريق كبير في قاعة أعراس خلال حفل زفاف؛ أسفر عن سقوط 107 قتلى، وفق حصيلة رسمية.