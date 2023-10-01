العراق.. مسيحيون يرفضون نتائج التحقيق بكارثة "عرس الحمدانية"

أبدى رجل دين مسيحي بارز في العراق، اليوم الأحد، رفضه لنتائج التحقيق الحكومي في حريق الحمدانية، مهددًا بالتصعيد في حال عدم إعادة التحقيق خلال 24 ساعة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال بغداد، اعتبر رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، مار بندكتوس يونان حنو، أن "نتائج التحقيق غير منطقية"، قائلاً: "هذا التحقيق مرفوض ولا فيه أي شيء من المهنية".