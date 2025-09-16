مع بدء اجتياح غزة.. مقتل 53 فلسطينيا بغارات إسرائيلية‎ (فيديو)

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية لاجتياح كامل المدينة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" إن 53 فلسطينيا قتلوا جراء غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة.

ومن بين القتلى 43 سقطوا جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، التي بدأ شن الجيش الإسرائيلي عليها هجمات مكثفة عبر محورين شمال وجنوب المدينة.

وقصف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف منطقة حي الكرامة وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وفي منطقة حي الدرج وسط المدينة، في حين قتل عدد من الفلسطينيين في غارات على تل الهوا ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هجوما من محورين على مدينة غزة مع بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" والتي تهدف لاحتلال المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بتقدم لآليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من مدينة غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وقصف مكثفة قبل تقدم قواته إلى مناطق تل الهوا والكلية الجامعية، جنوب مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي زرع خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء، روبوتات مفخخة في أجزاء من الحي الذي يشكل خاصرة مدينة غزة الجنوبية، قبل انفجارها لتدمر مناطق واسعة منه.



