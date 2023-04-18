الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ عام 2011.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد استقبل بن فرحان.
وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت إن زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا تأتي "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
ووصل بن فرحان عصر الثلاثاء إلى مطار دمشق الدولي حيث كان في استقباله وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.
وتتوج الزيارة استئناف العلاقات السورية السعودية، كما تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة، وفي وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
وفي 12 نيسان/ أبريل، وفي أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ القطيعة، زار المقداد جدة حيث بحث مع بن فرحان "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها (...) وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي".