الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

ووصل بن فرحان عصر الثلاثاء إلى مطار دمشق الدولي حيث كان في استقباله وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وتتوج الزيارة استئناف العلاقات السورية السعودية، كما تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة، وفي وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وفي 12 نيسان/ أبريل، وفي أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ القطيعة، زار المقداد جدة حيث بحث مع بن فرحان "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها (...) وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي".