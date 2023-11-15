مأساة طفل في غزة.. أحمد لا يعلم أنه فقد والديه وقدميه

أحمد شبت طفل فلسطيني فقد 17 فردا من عائلته بينهم والداه، في قصف إسرائيلي على منزله في بلدة بيت حانون في الركن الشمالي الشرقي من القطاع.

أحمد طريح الفراش يسأل عن والديه وهو لا يعلم ما حل بهما، كما لا يدرك أنه فقد القدرة على المشي بعد أن فقد قدميه، لم يتبق له إلا خاله إبراهيم أبو عمشة الذي أصبح كافله وولي أمره، وأخ يبلغ من العمر عامين.

يسأل أحمد ذو الأربع سنوات كل يوم " وين أمي؟، يحاول خاله ومن معه التخفيف من وطأة غياب الوالدين في حياة الطفل.

يستحضر الخال لحظات قاسية في حياة العائلة ويقول إن قوة الانفجار ألقت بالصبي إلى منزل مجاور وقتلت 17 فردا من الأسرة.