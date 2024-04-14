كيف علقت دمشق على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل؟

رأى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الأحد، أن إيران مارست "حقها في الدفاع عن نفسها" في الهجوم على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

وبحسب الوكالة، قال المقداد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الرد المناسب وحق مشروع لها"، مستنكراً ما وصفه بـ"المواقف الغربية المتخاذلة وسكوتها عما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر وأفعال ضد الإنسانية".

ووفقا لـ"فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان منفصل، إن "سوريا تعرب عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجدد إدانتها للعدوان الصهيوني على المقرات الدبلوماسية الإيرانية".

وافتتح عبداللهيان الاسبوع الماضي، مبنى جديداً للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، وحمّل واشنطن المسؤولية "عن هذا الحادث"، مطالبا بـ"محاسبتها".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لميليشيا حزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ومواقع للجيش السوري.