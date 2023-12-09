آثار الغارات الإسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة
آثار الغارات الإسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزةرويترز - أرشيفية

حقوقي لـ"إرم نيوز": إسرائيل خرقت معاهدة دولية تُجرم "الإبادة الجماعية"

اتهم نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، جميل سرحان، إسرائيل بخرق معاهدة دولية تُجرم "الإبادة الجماعية"عبر ارتكابها 2000 جريمة حرب في القطاع، وذلك خلال قصفها المكثف واجتياحها البرّي لعديد من مناطق القطاع، منذُ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

إسرائيل ارتكبت 2000 جريمة حرب، وخرقت اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة بين دول العالم منذ عقود طويلة
جميل سرحان

وقال سرحان، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل ارتكبت 2000 جريمة حرب، وخرقت اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة بين دول العالم منذ عقود طويلة"، مشيراً إلى أن الجرائم الإسرائيلية بغزة لا تزال مستمرة.

وأضاف: "نواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية في الحرب على السكان بقطاع غزة، وخاصة الحالات التي يمكن استخدامها للضغط والمناصرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية"، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على "تقديم عمليات التوثيق للجهات المعنية.

نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، جميل سرحان
نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، جميل سرحانإرم نيوز

وأكد سرحان أن "الهيئة تحافظ على التواصل الدائم مع المؤسسات الدولية ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة من أجل وضعها في صورة الأحداث، من أجل اتخاذ موقف دولي واضح وحاسم ضد الجرائم الإسرائيلية بغزة".

وأشار إلى أن "العالم أمام جريمة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والمطلوب تحرك دولي من أجل إنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من القطاع"، مبينًا أن الهيئة تواصل العمل من أجل وقف تلك الجرائم ومحاسبة إسرائيل".

آثار الغارات الإسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة
هل تفرض إسرائيل منطقة عازلة في غزة وكيف تنفذها؟

واتفاقية الإبادة الجماعية، هي "معاهدة دولية تجرم الإبادة الجماعية وتلزم الدول الأعضاء بفرض حظرها، وهي أول أداة قانونية لتدوين الإبادة الجماعية كجريمة، وأول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.

طوفان الأقصى
حرب غزة

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com