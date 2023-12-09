حقوقي لـ"إرم نيوز": إسرائيل خرقت معاهدة دولية تُجرم "الإبادة الجماعية"
اتهم نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، جميل سرحان، إسرائيل بخرق معاهدة دولية تُجرم "الإبادة الجماعية"عبر ارتكابها 2000 جريمة حرب في القطاع، وذلك خلال قصفها المكثف واجتياحها البرّي لعديد من مناطق القطاع، منذُ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال سرحان، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل ارتكبت 2000 جريمة حرب، وخرقت اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة بين دول العالم منذ عقود طويلة"، مشيراً إلى أن الجرائم الإسرائيلية بغزة لا تزال مستمرة.
وأضاف: "نواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية في الحرب على السكان بقطاع غزة، وخاصة الحالات التي يمكن استخدامها للضغط والمناصرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية"، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على "تقديم عمليات التوثيق للجهات المعنية.
وأكد سرحان أن "الهيئة تحافظ على التواصل الدائم مع المؤسسات الدولية ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة من أجل وضعها في صورة الأحداث، من أجل اتخاذ موقف دولي واضح وحاسم ضد الجرائم الإسرائيلية بغزة".
وأشار إلى أن "العالم أمام جريمة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والمطلوب تحرك دولي من أجل إنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من القطاع"، مبينًا أن الهيئة تواصل العمل من أجل وقف تلك الجرائم ومحاسبة إسرائيل".
واتفاقية الإبادة الجماعية، هي "معاهدة دولية تجرم الإبادة الجماعية وتلزم الدول الأعضاء بفرض حظرها، وهي أول أداة قانونية لتدوين الإبادة الجماعية كجريمة، وأول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.