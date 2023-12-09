حقوقي لـ"إرم نيوز": إسرائيل خرقت معاهدة دولية تُجرم "الإبادة الجماعية"

وقال سرحان، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل ارتكبت 2000 جريمة حرب، وخرقت اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة بين دول العالم منذ عقود طويلة"، مشيراً إلى أن الجرائم الإسرائيلية بغزة لا تزال مستمرة.

وأضاف: "نواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية في الحرب على السكان بقطاع غزة، وخاصة الحالات التي يمكن استخدامها للضغط والمناصرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية"، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على "تقديم عمليات التوثيق للجهات المعنية.