مع توقع هجوم رفح.. الغزيون يبحثون "عبثا" عن مكان آمن
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على حال المدنيين النازحين في قطاع غزة الذين يبحثون عبثاً عن مكان آمن يلجؤون إليه، وتحديداً في رفح، بالتزامن مع توقعات باستعداد الجيش الإسرائيلي لهجوم بري وشيك.
وبحسب الصحيفة، حذّر مسؤولون في الشرق الأوسط من أن "وقف إطلاق النار لا يزال بعيد المنال، فيما كثّفت إسرائيل الغارات الجوية على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، إذ وصفتها أنها المعقل الأخير لحماس".
وتؤوي رفح حالياً أكثر من 1.3 مليون غزي مدني، ما يشكل أكثر من نصف سكان القطاع، معظمهم نزحوا إليها بسبب القصف الإسرائيلي في مدن أخرى.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، إن "القتال العنيف في مدينة خان يونس وما حولها يدفع آلاف الأشخاص للنزوح إلى رفح، لكن الغارات الجوية في رفح دفعت البعض إلى الفرار شمالاً إلى وسط قطاع غزة"، مشيرةً أن الأوضاع الكارثية في الشمال تنذر بمجاعة قريبة.
وأعربت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن قلقها حيال العواقب التي ستنتج عن الهجوم البري المحتمل على رفح، الذي قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين والضغط على المساعدات الشحيحة أصلاً، وترك الفلسطينيين النازحين بلا مأوى، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
ويتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إرسال قوات إسرائيلية برية إلى رفح.
فيما أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مؤتمر ميونيخ الأمني، السبت، أن "الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية برية في رفح من دون خطة موثوقة لضمان سلامة المدنيين الذين يحتمون هناك"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن ليزا ماشينر، منسقة مشروع غزة في منظمة أطباء بلا حدود، يوم السبت، قولها: "لم يعد هناك مكان، إننا نشاهد السكان يتحركون بحثاً عن مكان أكثر أماناً، لكن أين الأمان؟ إلى أين يجب أن نذهب؟ إننا لا نملك إجابة عن ذلك".
ووصلت أعداد الضحايا في غزة حالياً إلى حوالي 29 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة في غزة، ولا يمكن تحديد المدنيين من المقاتلين منهم، بحسب الصحيفة الأمريكية.