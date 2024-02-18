مع توقع هجوم رفح.. الغزيون يبحثون "عبثا" عن مكان آمن

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على حال المدنيين النازحين في قطاع غزة الذين يبحثون عبثاً عن مكان آمن يلجؤون إليه، وتحديداً في رفح، بالتزامن مع توقعات باستعداد الجيش الإسرائيلي لهجوم بري وشيك.

وبحسب الصحيفة، حذّر مسؤولون في الشرق الأوسط من أن "وقف إطلاق النار لا يزال بعيد المنال، فيما كثّفت إسرائيل الغارات الجوية على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، إذ وصفتها أنها المعقل الأخير لحماس".

وتؤوي رفح حالياً أكثر من 1.3 مليون غزي مدني، ما يشكل أكثر من نصف سكان القطاع، معظمهم نزحوا إليها بسبب القصف الإسرائيلي في مدن أخرى.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، إن "القتال العنيف في مدينة خان يونس وما حولها يدفع آلاف الأشخاص للنزوح إلى رفح، لكن الغارات الجوية في رفح دفعت البعض إلى الفرار شمالاً إلى وسط قطاع غزة"، مشيرةً أن الأوضاع الكارثية في الشمال تنذر بمجاعة قريبة.

وأعربت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن قلقها حيال العواقب التي ستنتج عن الهجوم البري المحتمل على رفح، الذي قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين والضغط على المساعدات الشحيحة أصلاً، وترك الفلسطينيين النازحين بلا مأوى، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ويتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إرسال قوات إسرائيلية برية إلى رفح.