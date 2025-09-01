يستعد لتجنيد 5 ألوية.. الجيش الإسرائيلي يخوض الحرب في غزة "مُكرها"

ذكرت القناتان 12 و13 العبريتان، أن الجيش الإسرائيلي يخوض المرحلة الحالية من الحرب في غزة دون اقتناع بجدواها، وبدأ تجنيد الاحتياط لتوسيعها، وأكدت القناتان أن الأجهزة الأمنية تشارك الجيش ذات التقدير.

وبحسب "القناة 13"، "سيخوض الجيش في غزة عملية عسكرية لا يؤمن بجدواها والأجهزة الأمنية تتفق معه في ذلك".

وأضافت القناة، أن "تقديرات الجيش تشير إلى احتمال مقتل نحو 100 جندي خلال العملية".

في المقابل، أفادت "القناة 12"، بأن الجيش سيبدأ الثلاثاء بتجنيد 60 ألفا من جنود الاحتياط، على أن يتم في المرحلة الأولى استدعاء 5 ألوية قوامها 15 ألف جندي.

وبحسب القناة، ستنتشر قوات الاحتياط على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية، لتمكين القوات النظامية من التفرغ للقتال داخل غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة غزة بهدف احتلالها.