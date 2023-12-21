مقتل شخصين بغارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخصان مساء الأربعاء في غارتين إسرائيليتين، استهدفت إحداها منزلا في بلدة مركبا الحدودية جنوب لبنان.

وقد نعى "حزب الله" إثر ذلك أحد عناصره من البلدة ليرتفع عدد قتلاه منذ يوم أمس إلى سبعة.

كما قتل شخص آخر برصاص القنص الإسرائيلي عندما كان بسيارته على طريق كفركلا، وجرح شخص آخر.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على البلدات المحيطة بمواقعه في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، كما أغار على منطقة حامول بين طير حرفا والناقورة، حيث دوت صفارات الإنذار في مقر قيادة اليونيفيل.

وشملت عمليات القصف المدفعي سائر بلدات القطاعات الجنوبية، وتعرضت أطراف حولا وميس الجبل والخيام للقنابل الفوسفورية.

وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء وصولا إلى إقليم التفاح والنبطية إلى الشمال من منطقة الليطاني.