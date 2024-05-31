خبراء: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شمالي غزة مقدمة لاجتياح الجنوب

رجح مختصون في الشأن العسكري ومحللون سياسيون، أن يكون انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تكتيكيًّا، ومقدمة لبدء عملية عسكرية في مناطق أخرى من القطاع، خاصة في الجنوب.

وبعد عملية عسكرية استمرت 20 يومًا، انسحب الجيش الإسرائيلي من شمالي القطاع بشكل كامل، حيث خلف دمارًا كبيرًا إثر عمليات القصف المكثفة لأحياء الشمال، وتحديدًا مخيم جباليا، في عملية تعد الأوسع منذ بدء الحرب في غزة.

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وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "قوات الفرقة 98 استكملت مهمتها في شرقي جباليا، وانسحبت تمهيدًا للمراحل اللاحقة من القتال بالقطاع"، مبينًا أن القوات انتشلت جثامين 7 من الرهائن الإسرائيليين.

وقال أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات الفرقة حاربت بشرق جباليا فوق الأرض وتحتها وسط منطقة حضرية، ومزدحمة ومفخخة".