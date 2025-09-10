تنسيق مسبق وتفاهمات.. هل أبرم بري وعون اتفاقا "غير معلن" بشأن سلاح حزب الله؟

ذكرت مصادر لبنانية مطلعة أن العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية جوزيف عون شهدت إعادة ترتيب واضحة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى التنسيق الذي جمعهما في صياغة البيان الختامي لجلسة الخامس من سبتمبر أيلول الماضي، حيث ظهر التنسيق المسبق بين الطرفين.

وأكدت المصادر لـ "إرم نيوز" أن ما جرى في تلك الجلسة عكس اتفاقاً غير معلن، يقضي بانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل عند طرح ملف سلاح الحزب؛ وهو ما يعكس مستوى عالياً من التنسيق بين بري وعون، ويكشف أن العلاقة بينهما باتت قائمة على تفاهمات مدروسة تسير في اتجاه تثبيت الترتيبات القائمة.

تنسيق مسبق

وقال مصدر لبناني مطلع إن العلاقة بين بري وعون أعيد ترتيبها، ولمعرفة ما جرى بين الجانبين أجاب عن ذلك اجتماع 5 سبتمبر الماضي، بدليل تنسيقهما معاً نص البيان الختامي للجلسة المذكورة، فقد أكدت المخارج اللفظية أنها كانت مرتبة ومنسقة مسبقاً.

وأكد المصدر لـ "إرم نيوز" أن اتفاقا كان بين الجانبين في جلسة 5 سبتمبر، يفيد بأنه عندما يصل دور الحديث عن تسليم سلاح حزب الله، ينسحب وزراء الحزب وحركة أمل من الجلسة؛ ما يعني أن كل هذا الترتيب كان متفقا عليه.

وأضاف المصدر أنه أصبح واضحاً أن العلاقة قائمة على الكثير من التنسيق، لكن الإشكال لدى الرئيس بري أنه يدرك أنه لم يعد يستطيع تقديم أي شيء أو تغيير الأمر الواقع، لذلك "يساير" رئيس الجمهورية والفريق المؤيد له.

شراء الوقت

وتابع المصدر قائلاً: "من جهة أخرى يساير بري حزب الله ويمنحهم آمالا إضافية من خلال اللعب على وتر مناسب لهم؛ ما يعني أنه يساير الجميع في الوقت نفسه، وهنا تكمن الخطورة".

وأوضح أن هذا الأسلوب قد يعني تورط السلطة والدولة بحسابات بري الشخصية ومصالحه الخاصة التي تتلاقى في الكثير من النقاط مع حزب الله.

واختتم المصدر حديثه موضحاً أن بري هو حلقة الوصل بين جميع الأطراف، فالتنسيق مع رئيس الجمهورية هو عملية تثبيت لضمان سير الأمور كما يريدها بري، وهي لا تعدو أكثر من مسألة شراء الوقت لضمان أن تبقى مصالحه في الأمان مهما حدث من متغيرات.

لقاءات كلاسيكية

الناطق باسم حزب القوات اللبنانية شارل جبور، ذكر لـ "إرم نيوز" أنه كان هناك لقاء بين بري وقائد الجيش ورئيس الوزراء نواف سلام.

وأوضح أن هذا اللقاء جزء من اللقاءات الروتينية الكلاسيكية، وهو يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تُعقد بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا اللقاء جاء بعد أن أقرت الحكومة خطة الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في 5 أغسطس آب.