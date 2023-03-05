مسؤول فلسطيني: تنفيذ إسرائيل لالتزامات "العقبة" شرط لمشاركتنا بـ"شرم الشيخ"

وردًّا على تصريحات حسين الشيخ ، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن مسألة عائدات الضرائب "لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة. وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع العقبة".

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي أن إسرائيل خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن السلطة، وعزت الخصم المرتفع بشكل غير عادي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستصادرها إسرائيل.

ووصف آل الشيخ سموتريتش بأنه "إرهابي" ، وسلط الضوء على تصريحاته في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.

قناة اتصال ثانية بين الشيخ ونتنياهو

وقال: "يحتاج العالم بأسره إلى الوقوف ضد هذه التصريحات، وآمل ألا يحصل على منبر في الولايات المتحدة". "إذا دعا وزير فلسطيني، لا سمح الله، إلى إبادة بلدة يهودية، فماذا سيكون رد الفعل؟"

وأضاف: "كيف يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يسمح لشخص مثل هذا أن يبقى شريكًا في حكومته؟".

وقال الشيخ إن السلطة الفلسطينية لن تعمل "تحت أي ظرف من الظروف" مع سموتريتش، موضحًا أنه يستخدم "قناة" مباشرة لمكتب نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو كان وافق بالفعل على فتح خط اتصال مع حسين الشيخ عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل شهرين.

وأشار الشيخ إلى ما ورد في البيان من أن الطرفين "اتفقا على مواصلة الاجتماع بموجب هذه الصيغة.. وتوسيع هذه الاتفاقية نحو عملية سياسية أوسع تؤدي إلى سلام عادل ودائم"، وهو ما قال إنه يعني إطلاق المفاوضات في المستقبل.