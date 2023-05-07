السودان.. 20 قتيلًا في اشتباكات قبلية بولاية غرب كردفان

قتل أكثر من 20 شخصًا اليوم الأحد، إثر اشتباكات قبلية في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان.

وبحسب ما أفاد مصدر لـ"إرم نيوز"، فإن "الاشتباكات بين قبيلتي المسيرية والمعاليا في الولاية تجددت اليوم، وأسفرت حتى الآن عن 20 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى".

وشهدت الولاية خلال الأيام الماضية أحداث عنف قبلية دامية على خلفية الفوضى التي صاحبت الصراع على السلطة بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".