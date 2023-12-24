التونسيون ينتخبون مجالسهم المحلية‎ وسط "جدل الصلاحيات"

يتوجه التونسيون اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية، وسط جدل حول صلاحيات وأدوار هذه المجالس في المرحلة المقبلة.

وتمثل هذه الانتخابات، الخطوة الأولى نحو إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وفقًا لما جاء في الفصل الـ56 من دستور الـ25 من يوليو / تموز 2022، والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة، بالتوقيت المحلي، في مخلف المحافظات التونسية، وتتواصل عملية الاقتراع حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أكّده المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري لوسائل الإعلام المحلية.

وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الـ25 من يوليو/ تموز 2021، تاريخ حل الحكومة والبرلمان السابقَين، تجري في 8190 مركز اقتراع موزعة على 2155 دائرة انتخابية، وستفرز 279 مجلسًا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولًا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.