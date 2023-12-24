التونسيون ينتخبون مجالسهم المحلية وسط "جدل الصلاحيات"
يتوجه التونسيون اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية، وسط جدل حول صلاحيات وأدوار هذه المجالس في المرحلة المقبلة.
وتمثل هذه الانتخابات، الخطوة الأولى نحو إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وفقًا لما جاء في الفصل الـ56 من دستور الـ25 من يوليو / تموز 2022، والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة، بالتوقيت المحلي، في مخلف المحافظات التونسية، وتتواصل عملية الاقتراع حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أكّده المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري لوسائل الإعلام المحلية.
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الـ25 من يوليو/ تموز 2021، تاريخ حل الحكومة والبرلمان السابقَين، تجري في 8190 مركز اقتراع موزعة على 2155 دائرة انتخابية، وستفرز 279 مجلسًا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولًا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويكون نظام الاقتراع فيه عامًّا ومباشرًا على الأفراد بالأغلبية المطلقة في دورتين من قبل ناخبين مسجّلين على مستوى الدوائر المحلية، باعتبارها دوائر انتخابية.
ويضمّ كلّ مجلس على الأقل 6 مقاعد، وهي 5 مقاعد بالاقتراع المباشر إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحدّ أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة.
وتثير الانتخابات المحلية حالة من الجدل في الوسط السياسي التونسي، لا سيما بخصوص صلاحيات هذه المجالس ومدى تقاطعها مع المجالس البلدية التي تم حلها، ولم يتم إعلان موعد جديد لانتخاب مجالس جديدة.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في وقت سابق، إنّه لا مبرر لهذا الجدل ولا وجود لحالة غموض بخصوص صلاحيات المجالس المحلية، معتبرًا أنّ المجالس المحلية كان معمولًا بها في السابق ولكن بالتعيين، والفارق اليوم أنّها ستكون مجالس منتخبة. وأكّد أنّه لا وجود لتداخل في صلاحياتها مع المجالس البلدية.