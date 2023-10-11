إسرائيل تنفي عزمها توطين سكان غزة في سيناء

نفت دبلوماسية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تكون تل أبيب قد طلبت من الفلسطينيين في غزة الانتقال إلى سيناء المصرية.

وقالت سفيرة تل أبيب في القاهرة، أميرة أورون، في بيان نشرته صفحة السفارة على فيسبوك :" إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حُدِدت جليًا الحدود بين البلدين. سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية".