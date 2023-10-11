إسرائيل تنفي عزمها توطين سكان غزة في سيناء
نفت دبلوماسية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تكون تل أبيب قد طلبت من الفلسطينيين في غزة الانتقال إلى سيناء المصرية.
وقالت سفيرة تل أبيب في القاهرة، أميرة أورون، في بيان نشرته صفحة السفارة على فيسبوك :" إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حُدِدت جليًا الحدود بين البلدين. سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية".
وأضافت: "لقد أصبح هذا النشاط ممكنا إلى حد كبير بفضل التعاون والاتفاقيات والتنسيق مع دولة إسرائيل، وهذا يدل عمليًا على التزام إسرائيل وإدراكها الكامل للحدود بين إسرائيل ومصر".
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد شدد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على أن "مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية (...) ولن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى".
وقال السيسي: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وإن الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد"، في إشارة لتحذيرات سابقة للقاهرة من دفع إسرائيل أهالي قطاع غزة للنزوح تجاه سيناء المصرية.
كما حذرت مصادر أمنية مصرية، حسب وسائل إعلام، من "أطروحات فاسدة تاريخيًا وسياسيًا" لتوطين أهالي غزة في سيناء.