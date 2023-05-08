ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في السعودية

بدأ ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طرفا النزاع الدائر في السودان، محادثات تمهيدية في مدينة جدة السعودية، أملاً بإنهاء الأزمة الدائرة منذ منتصف إبريل بعد اندلاع الصراع المسلح بين الطرفين.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان لها، أن "المحادثات استمرت يوم 7 مايو، كما ستستمر خلال الأيام التالية، على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها".

وقال البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنه "باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية، بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو".

وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق جملة من الأهداف.

وأوضح البيان أن تلك الأهداف تتمثل في "تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية".