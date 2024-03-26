مكتب نتنياهو يستثير غضب البيت الأبيض

أثار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، يُحمِّل واشنطن مسؤولية "نسف" مفاوضات الإفراج عن الرهائن، حالة من الغضب داخل أروقة البيت الأبيض، حسبما أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري.

وربط بيان مكتب نتنياهو بين "نسف" المفاوضات وبين امتناع الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، عن استخدام حق "الفيتو"؛ لصد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار قبل نهاية شهر رمضان المُبارك.

ونقل الموقع عن مصادر أمريكية رسمية، من دون أن يكشف هويتها، أن ما صدر عن مكتب نتنياهو "غير منطقي"، وأن واشنطن "لا تلعب بالسياسة في قضية بغاية الصعوبة والحساسية"، في إشارة إلى ملف الأسرى الإسرائيليين.