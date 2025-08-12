نتنياهو يرفض أي صفقة جزئية لإعادة الرهائن ويتمسك بشروطه

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق الباب أمام إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية لإعادة المختطفين لدى حركة حماس، بحسب ما ذكرته "القناة 12" العبرية.

وبحسب مصادر مقربة منه، لن يكون نتنياهو مستعدًا للتفاوض إلا وفق الشروط التي تضعها إسرائيل لإنهاء الحرب، وبشرط إعادة جميع المختطفين. وحتى ذلك الحين، لن يتعاون إطلاقًا في عملية التفاوض.

الكل أو لا شيء

ويتوافق هذا النهج مع النهج الأمريكي - الكل أو لا شيء. بمعنى، إما صفقة تُنهي الحرب وتُعيد جميع المختطفين، أو هزيمة حركة حماس بالطريقة التي تختارها إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، برزت خلافات جذرية في النهج بين مستشاري نتنياهو المقربين. فمن جهة، جادل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بضرورة معارضة أي اتفاق جزئي، مدعيًا أنه بعده لن نتمكن من استئناف الحرب، ولن يكون هناك أي ضغط على حركة حماس.

ومن جهة أخرى، رأى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وآخرون أنه لا ينبغي استبعاد خيار الاتفاق الجزئي، وأنه يجب إنقاذ من نستطيع إنقاذه بأسرع وقت ممكن.

وأعرب محيط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء الإثنين، عن ارتياحهم للتقرير الذي يفيد بأن نتنياهو وافق على موقفه بأنه لا ينبغي عقد صفقات جزئية، بل ينبغي اتخاذ إجراءات حتى يتم التوصل إلى قرار وانتصار في أقصر وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن من القوة. إلا أن مصادر مقربة منه أعربت عن اعتقادها بأن سموتريتش لن يكتفي بهذا، وسيطالب رئيس الوزراء نتنياهو بالتمسك بأقواله.