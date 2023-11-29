صحة غزة لـ"إرم نيوز": مستشفيات الشمال حُرمت من المساعدات طيلة أيام الهدنة

تحييد المؤسسات الطبية

وأضاف القدرة، كنّا قد طالبنا سابقًا ونطالب مجددًا من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والطبية الأممية بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال المساعدات الطبية للمستشفيات شمال وادي غزة، فضلًا عن ضرورة تحييد هذه المؤسسات الطبية عن النزاعات والحروب لتتمكن من تقديم خدماتها الإنسانية للجرحى والمرضى.

وأشار المسؤول الطبي في حديثه، يبدو أن للجيش الإسرائيلي اليد العليا في التحكم بإدخال المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات، حيث لم يصل مستشفيات شمال وادي غزة أي مساعدات طبية أو وقود طوال أيام الهدنة، وما دخل لمستشفيات جنوب القطاع على محدوديّته لا يلبّي الحدّ الأدنى من الضرر المادي التي تعرضت له هذه المستشفيات من نقص حادّ في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

تشغيل مركز الكلى بـ"الشفاء"

وأكمل القدرة حديثه: "استطعنا خلال أيام الهدنة الإنسانية وبجهود حثيثة وذاتية وعبر الطواقم الفنية الطبية إعادة تشغيل مركز غسيل الكلى في مجمّع الشفاء الطبي وبدء عملية الغسيل لمرضى الفشل الكلوي واستقبالهم من مدينة غزة وشمال غزة، لا سيما وأن هذا المركز تضرّر بشكل بليغ خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي من قبل الجيش الإسرائيلي".