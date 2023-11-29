صحة غزة لـ"إرم نيوز": مستشفيات الشمال حُرمت من المساعدات طيلة أيام الهدنة
تعيش مستشفيات قطاع غزة انهيارًا غير مسبوق بالمنظومة الصحية جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمؤسسات الصحية والطبية سواء بالقصف، أو الاقتحام، أو منع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية. واستمر هذا الانهيار في المنظومة الصحية تحديدًا في مستشفيات مدينة غزة وشمال غزة حتى بعد دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيّز التنفيذ.
دمار هائل
وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز" قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة: "منذ دخول الهدنة الإنسانية صباح الجمعة الماضي، حيّز التنفيذ انطلقنا لتفقّد المؤسسات الصحية والطبية شمال وادي غزة، ووقفنا على دمار هائل أصاب مجمّع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الأندونيسي وكمال عدوان، حيث أصاب الدمار الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي بالقصف والاقتحام جميع أقسام هذه المستشفيات وبناها التحتية، وتدمير معظم أجهزتها الطبية. التكلفة التي تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات".
تحييد المؤسسات الطبية
وأضاف القدرة، كنّا قد طالبنا سابقًا ونطالب مجددًا من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والطبية الأممية بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال المساعدات الطبية للمستشفيات شمال وادي غزة، فضلًا عن ضرورة تحييد هذه المؤسسات الطبية عن النزاعات والحروب لتتمكن من تقديم خدماتها الإنسانية للجرحى والمرضى.
وأشار المسؤول الطبي في حديثه، يبدو أن للجيش الإسرائيلي اليد العليا في التحكم بإدخال المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات، حيث لم يصل مستشفيات شمال وادي غزة أي مساعدات طبية أو وقود طوال أيام الهدنة، وما دخل لمستشفيات جنوب القطاع على محدوديّته لا يلبّي الحدّ الأدنى من الضرر المادي التي تعرضت له هذه المستشفيات من نقص حادّ في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
تشغيل مركز الكلى بـ"الشفاء"
وأكمل القدرة حديثه: "استطعنا خلال أيام الهدنة الإنسانية وبجهود حثيثة وذاتية وعبر الطواقم الفنية الطبية إعادة تشغيل مركز غسيل الكلى في مجمّع الشفاء الطبي وبدء عملية الغسيل لمرضى الفشل الكلوي واستقبالهم من مدينة غزة وشمال غزة، لا سيما وأن هذا المركز تضرّر بشكل بليغ خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي من قبل الجيش الإسرائيلي".
واستطرد، نسعى بكل إمكانياتنا البسيطة والمتواضعة لإعادة تشغيل مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في شمال قطاع غزة، لتخفيف العبء على المواطنين والمرضى، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم.