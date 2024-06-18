بسبب الحرب.. أطفال غزة يعملون في مهن شاقة لإعالة أسرهم

يعمل أطفال غزة في مهن شاقة لإعالة أسرهم التي تعيش على المساعدات الإنسانية، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ تسعة أشهر.

ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت معدلات الفقر والبطالة في القطاع بشكل غير مسبوق، رافقها ارتفاع عمالة الأطفال لمستويات كبيرة، حيث تعتمد معظم الأسر التي فقدت معيلها جراء القصف الإسرائيلي على شريحة الأطفال لتوفير احتياجاتها اليومية.

ووفق مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يعيشون في غزة قبل الحرب، ويشكلون ما نسبته 47% من عدد سكان القطاع، منهم نحو 32% دون سن الخامسة (نحو 340 ألف طفل).

بائع متجول

وقال الطفل الفلسطيني خالد أبو قمر، البالغ من العمر 13 عامًا، ويعمل بائعًا متجولًا، إنه "بعد مقتل والده في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع، اضطر لأن يكون المعيل لأسرته المكونة من 7 أفراد"، مبينًا أنه يعمل في الأسواق لتوفير الأموال اللازمة لاحتياجات أسرته اليومية.

وأضاف أبو قمر، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ فقدان والده اضطر للعمل في العديد من المهن، سواء بائع على بسطة في سوق شعبي، أو عامل عند أحد التجار، أو بائع لبعض أنواع الحلوى الشعبية، وفي مجالات أخرى مختلفة".

وأشار إلى أنه "يحقق ربحًا قليلًا للغاية من عمله، بما لا يتجاوز الخمسين شيقل يوميًّا (نحو 13 دولارا أمريكيا)"، لافتًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي أسرته لتوفير احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش.

ولفت إلى أنه "كان قبل الحرب يعيش حياته كأي طفل عادي، من حيث الدراسة واللعب؛ إلا أنه وبسبب مقتل والده والنزوح، انقلبت حياته رأسًا على عقب، وأصبح لا يفكر إلا بتوفير الأموال اللازمة لاحتياجات والدته وإخوته".