البنتاغون يخطط لتنفيذ "مهمة صعبة" في الخرطوم
قال تقرير لـ"نيويورك تايمز"، الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت التخطيط في عملية إجلاء لموظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم، حيث نقل البنتاغون مزيدا من الجنود إلى جيبوتي لهذه الغاية التي أقر مسؤولون بصعوبتها.
وأدى القتال العنيف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني لتدهور الأوضاع في العاصمة السودانية بشكل خطير، بات معه الإجلاء العاجل ضرورة حتمية.
وأقر كبار المسؤولين الأمريكيين بأنه لن يكون من السهل إخراج موظفي السفارة، ناهيك عن 19000 مواطن أمريكي يُعتقد أنهم موجودون في البلاد.
وتعرض المطار الدولي في العاصمة الخرطوم لقصف عنيف تاركا الطائرات المدمرة ملقاة على مدرج المطار، كما تم إغلاق المجال الجوي السوداني.
وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس إنه بسبب القتال في مطار الخرطوم، "ليس من الآمن حاليًا القيام بإجلاء مواطنين أمريكيين بتنسيق من الحكومة الأمريكية".
وللولايات المتحدة قاعدة في جيبوتي وتستعد لنشر مزيد من القوات هناك.
وتأتي الخطوة الأمريكية مع اشتداد القتال في السودان، بقصف من الطائرات الحربية وسط الخرطوم، يرقى إلى أحد أعنف الهجمات حتى الآن في سلسلة الاشتباكات المستمرة منذ أيام.
وارتفعت حصيلة القتلى إلى 330، فيما جرح قرابة 3200 آخرين، بحسب منظمة الصحة العالمية، التي قال مسؤولوها إن الأرقام في الواقع أكثر من ذلك.