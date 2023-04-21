البنتاغون يخطط لتنفيذ "مهمة صعبة" في الخرطوم

قال تقرير لـ"نيويورك تايمز"، الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت التخطيط في عملية إجلاء لموظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم، حيث نقل البنتاغون مزيدا من الجنود إلى جيبوتي لهذه الغاية التي أقر مسؤولون بصعوبتها.

وأدى القتال العنيف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني لتدهور الأوضاع في العاصمة السودانية بشكل خطير، بات معه الإجلاء العاجل ضرورة حتمية.