فرنسا تعلن إجلاء 112 شخصاً من رعاياها في غزة

أعلنت باريس، الثلاثاء، أنّها أجلت حتى اليوم من قطاع غزة عبر معبر رفح البرّي ما مجموعه 112 شخصاً بين رعايا فرنسيين وأقارب لهم وموظفين في المعهد الفرنسي، مؤكّدة أنّ هؤلاء "باتوا في أمان في فرنسا".

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في بيان إنّه "على مدى خمسة أسابيع، كانت فرنسا في حالة تأهّب كامل للسماح لجميع مواطنينا وموظفينا وأفراد عائلاتهم الذين يرغبون بمغادرة قطاع غزة بأن يفعلوا ذلك".

وأضافت أنّ "هذه الحصيلة تمثّل نهاية المرحلة الأولى من عمليات الإجلاء التي قمنا بها، والتي مكّنت مواطنينا الراغبين في مغادرة غزة، جميعهم تقريباً، من القيام بذلك".