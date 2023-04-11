مئات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى

أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، الثلاثاء، أن مئات المستوطنين نفذوا اقتحامًا جديدًا للمسجد الأقصى في اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي.

وقالت الأوقاف الإسلامية في تصريحات مقتضبة صادرة عنها، إن "نحو 788 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية".

وخلال الاقتحام، نفذ المستوطنون سلسلة جولات داخل المسجد الأقصى، كما أدى المئات منهم الصلوات العلنية والجماعية بالإضافة إلى الرقصات خلال عملية الاقتحام.

ووفق مصادر محلية فلسطينية، خلال عملية الاقتحام، قام المئات من المستوطنين بجولات أخرى في كافة أبواب المسجد الأقصى، كما اقتحموا مقبرة باب الرحمة وتعمدوا خلال ذلك السير على القبور.

ولليوم السادس على التوالي، فرضت الشرطة الإسرائيلية المزيد من القيود المشددة على الفلسطينيين، حيث منعت من تقل أعمارهم عن الـ 50 عامًا من الدخول للمسجد الأقصى.