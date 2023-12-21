قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية ترصد مشاهد قاسية لسجناء من غزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع، أعدادًا غير معلومة من الغزِّيين، ونقلهم إلى منشآت شديدة الحراسة، بزعم انتمائهم لحركة حماس.

يأتي ذلك في وقت تعرَّض معظم المعتقلين لإصابات متنوعة، جراء القصف أو إطلاق النار أو خلال عمليات الاعتقال والتقييد والنقل، في واحدة من المشكلات التي رصدتها قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، الليلة.

وحتى الآن كان علاج بعض الغزِّيين المعتقلين يجري في مستشفيات داخل إسرائيل، إلا أن قرارًا جديدًا صدر، أمس الأربعاء، يقضي بألا يُنقَل معتقل فلسطيني من غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية سوى في الحالات الطارئة شديدة الخطورة.