قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية ترصد مشاهد قاسية لسجناء من غزة
اعتقل الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع، أعدادًا غير معلومة من الغزِّيين، ونقلهم إلى منشآت شديدة الحراسة، بزعم انتمائهم لحركة حماس.
يأتي ذلك في وقت تعرَّض معظم المعتقلين لإصابات متنوعة، جراء القصف أو إطلاق النار أو خلال عمليات الاعتقال والتقييد والنقل، في واحدة من المشكلات التي رصدتها قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، الليلة.
وحتى الآن كان علاج بعض الغزِّيين المعتقلين يجري في مستشفيات داخل إسرائيل، إلا أن قرارًا جديدًا صدر، أمس الأربعاء، يقضي بألا يُنقَل معتقل فلسطيني من غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية سوى في الحالات الطارئة شديدة الخطورة.
ويُنقل المعتقلون الفلسطينيون من غزة للتحقيق داخل إسرائيل، في وقت يحتاج فيه أغلبهم لعلاج طبي عاجل، وسط انتقادات إسرائيلية داخلية بشأن علاج الغزِّيين المصابين في المستشفيات الإسرائيلية.
ووفق القناة الإسرائيلية، فقد صدر قرار ببدء نقل المعتقلين إلى منشآه قريبة من بئر سبع، جنوبي البلاد، تحمل الاسم "ساديه تيمان"، وهي مستشفى ميداني، يقع بداخل قاعدة عسكرية خصصتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد الحرب لاحتجاز من تصفهم بـ "المقاتلين غير القانونيين".
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعميمًا على الأطقم الطبية بشأن تغيير الإجراءات الروتينية المتبعة خلال مراحل العلاج.
ولا تهدف الإجراءات الجديدة إلى تيسير علاج الغزيّين المصابين، إنما ترنو إلى حماية أرواح الأطباء الإسرائيليين بزعم أن المصابين قد يُشكلون خطرًا على الأطقم الطبية.
وشدَّدت التعليمات الجديدة على الأطباء بعدم كشف هويتهم أو اسمهم أمام المعتقلين المُعالَجين، والاكتفاء بإخبارهم باختصاصهم الطبي.
وورد في كُتيّب الإرشادات الطبية الجديدة، وفق القناة، بأنه ينبغي بقاء المصاب مقيدًا بالأغلال خلال تلقيه العلاج، كما دعا إلى وضع عصابة على أعينهم طوال فترة العلاج، عدا عن الحالات التي تستوجب إزالة العصابة أو القيود.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من الضجّة التي حدثت عقب تسريب أنباء علاج بعض من وصفتهم بـ "المخرّبين" في مستشفيات إسرائيلية في مستهل الحرب، يُسمح للأطقم الطبية بإرسال مصاب إلى مستشفيات إسرائيلية بشرط أن تكون هناك ضرورة ملحّة لإنقاذ حياته، أو إنقاذه قبل أن يصاب بإعاقة دائمة.
وورد في الكتيّب الإرشادي أيضًا أنه لو استخدم المصاب العنف ضد الأطباء، عليهم الكف عن العلاج، واستدعاء القوات الأمنية على الفور لنقله إلى السجن.
المصدر: www.mako.co.il