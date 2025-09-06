اليمن.. القبض على "خبراء" لبنانيين وسوريين ينشطون ضمن خلايا حوثية‎

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية القبض على "خبراء" يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، ينشطون ضمن خلايا تعمل لمصلحة ميليشيا الحوثيين.

وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن قبضت على هؤلاء الأشخاص، قبل نحو 3 أشهر، إلى جانب آخرين يمنيين مرتبطين بالحوثيين.

وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا "بصدد الانتقال إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، للإشراف على ترتيب إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة، بعد أن تعذّر وصول المعدات إلى صنعاء".

وأضافت الداخلية اليمنية أن "التحقيقات كافة أثبتت بأن المصدر الرئيسي الذي يقف خلف تمويل وتحريك تلك الشبكات، ومحاولات تأسيس مصانع المخدرات في عموم البلاد، هو النظام الإيراني، حيث يسعى إلى تحويل اليمن إلى منصة لتصدير السموم القاتلة إلى المنطقة".

وأوضحت أن "طهران نقلت منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا جزءًا من أنشطتها المشبوهة إلى داخل اليمن، وعمدت مع ميليشيا الحوثيين إلى أسلوب التهريب المجزأ، عبر إدخال المعدات الخاصة بتلك المصانع ومواد التصنيع على دفعات صغيرة لتفادي كشفها".

والخميس الماضي، أعلنت السلطات اليمنية إجهاض محاولة إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وعلّقت الوزارة على العملية بالقول إن "هذه العملية الأمنية، قادت كذلك للكشف عن عدد من الخلايا المرتبطة بعمليات التهريب، وأدّت أيضًا إلى تتبع بعض المتعاونين مع هذه الشبكات".