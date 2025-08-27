logo
الحوثيون يعلنون استهداف مطار إسرائيلي بصاروخ "فرط صوتي"

متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريعالمصدر: (أ ف ب)
أشرف خليفة
أشرف خليفة
27 أغسطس 2025، 6:13 م

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت من خلالها مطار اللد (بن غوريون) الإسرائيلي.

ويأتي إعلان الحوثيين عن هذه العملية عقب 3 أيام من هجوم جوي شنته المقاتلات الإسرائيلية، استهدفت من خلاله، مساء الأحد الماضي، محطة حزيز لتوليد الطاقة الكهربائية، والشركة العامة للنفط في صنعاء؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال متحدث الحوثيين العسكري، يحيى سريع، في بيان مصوّر: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية، استهدفت من خلالها مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين٢)".

وأضاف سريع أن الهجوم الصاروخي "حقق هدفه بنجاح"، مؤكدًا أن الحوثيين "لن يتخلوا عن موقفهم المناصر لغزة، مهما كانت التحديات، ومهما بلغت التداعيات، حتى رفع الحصار عنها ووقف العدوان عليها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نجاح منظومته الدفاعية باعتراض صاروخ حوثي أُطلق من اليمن، في حين دوّت صفارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

 

