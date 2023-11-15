بوتين والسيسي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما العميق حيال تزايد الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة، واتفقا على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء فورًا وإطلاق سراح الرهائن.

وجاء في بيان للكرملين أن "الرئيس بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المصري السيسي، إذ وجه بوتين الشكر على المساعدة الكبيرة التي قدمتها مصر لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة".

وأضاف البيان: "أعرب الجانبان عن قلقهما العميق حيال الزيادة غير المسبوقة في الخسائر بين المدنيين، بمن فيهم آلاف الأطفال والنساء"، وأكدا "ضرورة وضع حد لإراقة الدماء سريعًا، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات دون عوائق إلى السكان المدنيين في قطاع غزة".

وتابع البيان أن بوتين والسيسي "أكدا توافق مقاربة روسيا ومصر لتسوية الوضع في المنطقة، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل على أساس القانون الدولي".