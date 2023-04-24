الأمم المتحدة تعلن بقاء ممثلها في السودان رغم المعارك

الأمم المتحدة تعلن بقاء ممثلها في السودان رغم المعارك

أ ف ب
أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الإثنين، الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس.

وكان 700 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية قد وصلوا إلى ميناء بورتسودان لإجلائهم.

الأمم المتحدة تعلن بقاء ممثلها في السودان رغم المعارك
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وأفاد البيان، أنه "تم بالفعل إجلاء 43 من موظفي الأمم المتحدة المُعينين دوليا و29 من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الجنينة (غرب دارفور) وزالنجي (وسط دارفور) إلى تشاد".

وأضاف البيان: "سيبقى عدد بسيط من الموظفين المُعينين دوليا، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، في السودان وسيواصلون العمل من أجل حل الأزمة الحالية".

السودان

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