الأمم المتحدة تعلن بقاء ممثلها في السودان رغم المعارك

أعلنت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الإثنين، الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس.

وكان 700 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية قد وصلوا إلى ميناء بورتسودان لإجلائهم.