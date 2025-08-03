الأمن السوري يطيح بعامر جديع الشيخ "أخطر تجار المخدرات"

أعلنت مصادر أمنية سورية اليوم الأحد، عن توقيف عامر جديع الشيخ، أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد عملية تنسيق أمني عالي المستوى بين السلطات السورية والتركية، بحسب "الإخبارية السورية".

ويُعد الشيخ من أخطر المطلوبين دولياً، نظراً لتورّطه في جرائم منظمة تتعلق بتصنيع وتهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة.

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وبحسب المصدر، فإن الموقوف يقف خلف شبكات تهريب دولية معقّدة تمتد من سوريا إلى دول الجوار وحتى خارج المنطقة، وسط علاقات وثيقة تربطه بشخصيات نافذة في النظام السوري السابق، وعلى رأسها ماهر الأسد.

ويُنظر إلى توقيف عامر الشيخ على أنه ضربة كبيرة لشبكات الاتجار غير المشروع في المنطقة، خاصة في ظل تزايد الضغط الدولي لملاحقة ممولي ومصنّعي المخدرات المرتبطين بالصراعات الإقليمية. وفق صحيفة "النهار اللبنانية".

وقد ورد اسم عامر الشيخ في تقارير دولية تربط تجارة المخدرات بتمويل ميليشيات محلية وإقليمية، ما جعل القبض عليه خطوة لافتة في ملف الأمن الإقليمي ومحاربة الجريمة المنظمة.