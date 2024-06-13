ضربات أمريكية بريطانية على مجمع حكومي وإذاعة للحوثيين قرب صنعاء

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن إن الطيران الأمريكي البريطاني، شن، ليل الأربعاء، ضربتين جويتين على محافظة "ريمة" قرب صنعاء.

وتبعد محافظة "ريمة" نحو 200 كيلو متر عن العاصمة صنعاء، وتتصل بها وبأجزاء من محافظات الحديدة وذمار من عدة جهات.

ونقلت وكالة "سبأ" التي تسيطر عليها الميليشيا، عن مصدر أمني قوله إن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين إذاعة "ريمة" والمجمع الحكومي، مخلفاً 5 مصابين من المدنيين إصابة أحدهم بليغة.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن الطيران الأمريكي البريطاني شن غارتين على مديرية "التحيتا" بمحافظة الحديدة.

واستهدف الطيران الغربي بإحدى الغارات منطقة "الجبانة" غرب المدينة، مشيرة إلى أن 3 غارات أخرى استهدفت مديرية "الصليف".