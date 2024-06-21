"مستعد للتضحية بـ100 ألف فلسطيني".. تصريح "صادم" لطبيب السنوار

قال طبيب إسرائيلي، عالج زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، إن الأخير "مستعد للتضحية حتى بمئة ألف فلسطيني من أجل ضمان بقاء حكمه في غزة".

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية مع طبيب الأسنان الإسرائيلي يوفال بيتون، الذي التحق بالمخابرات الإسرائيلية قبل سنوات، وأمضى مئات الساعات في التحدث إلى "السنوار" خلال فترة حبسه في سجن نفحة الإسرائيلي.

وزعم بيتون أنه ما إن علم بهجوم السابع من أكتوبر حتى عرف على الفور أن "السنوار" يقف خلفه.

وقال: "عرفته منذ العام 1996، وأنقذت حياته من خلال المساعدة بتشخيص ورم في المخ كان يعاني منه... شخّصت إصابته بجلطة دماغية، وقررت مع الطبيب العام نقله إلى المستشفى... ما أنقذ حياته حينها".

وأشار إلى أن "السنوار" بعد شفائه، أخبره بأنه مدين له بحياته، مضيفًا أنه كرر تلك التصريحات عندما أطلق سراحه في صفقة تبادل للأسرى العام 2011.

واستدرك الطبيب بالقول إن السنوار "ردَّ الجميل عبر قتل ابن أخي يوم السابع من أكتوبر".