إقالة سالم العنتري من قيادة "جيش سوريا الحرة".. ما الدوافع الأمريكية؟

قالت مصادر إعلامية، إنه تمت إقالة قائد "جيش سوريا الحرة"، المقدم سالم تركي العنتري، من قبل القوات الأمريكية في قاعدة التنف.

و"جيش سوريا الحرة"، هو فصيل مدعوم من الولايات المتحدة يعمل في منطقة التنف، عند مثلث الحدود السورية-الأردنية-العراقية.

وذكرت المصادر أن "قرارًا بإقالة قائد جيش سوريا الحرة في قاعدة التنف، المقدم سالم تركي العنتري، صدر أمس، ولكن دون معرفة الأسباب".

وأوضحت أنه "تمت إقالة العنتري كقائد لجيش سوريا الحرة، لكنه ما زال ضابطًا في وزارة الدفاع السورية".

وتوقعت المصادر تسليم قيادة جيش سوريا الحر للمقدم محمد ساير الساير، وهو من أحد المؤسسين، وينحدر من مدينة تدمر (عشيرة الحديدين)، أو الرائد أحمد التامر، وهو من خارج الفصيل، حيث كان يعمل ضمن (قوات الشهيد أحمد العبدو)، وينحدر من مدينة مورك بمحافظة حماة.

ترجيحات ودوافع

وكشف مصدر سوري مطلع، لـ"إرم نيوز"، أن قرار إقالة العنتري جاء بعد زيارة الأدميرال برادلي كوبر إلى دمشق، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.

فيما يتزامن القرار أيضًا مع عودة انتشار القوات الأمريكية في االشرق السوري، خاصة بالحسكة، بعد وعود سابقة بتقليص الوجود العسكري الأمريكي.

ويلفت المصدر إلى أن العنتري وقادة جيش سوريا الحرة هم من المقربين لتنظيم الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى الدور البريطاني في تشكيل هذا الجيش عام 2015، قبل أن تغادر القوات البريطانية قاعدة التنف مع تزايد هجمات الميليشيات الإيرانية على القاعدة.

ويرجح المصدر أن يكون الدافع خلف قرار إقالة المقدم العنتري، مرتبطًا بتنامي ظاهرة التهريب مع الأردن، أو ازدياد عمليات تنظيم داعش في المنطقة، في ظل عجز أو تواطؤ "جيش سوريا الحرة"، خاصة في عمليات التهريب، علمًا أن القائد السابق فريد القاسم تمت إقالته أيضًا لنفس السبب "التهريب".

وترجح تقديرات مختلفة بأن أعداد مقاتلي جيش سوريا الحرة، الذي كان يعرف باسم "جيش مغاوير الثورة" تبلغ 2500 من المقاتلين من أبناء العشائر في تلك المنطقة، والذين يتم تدريبهم من القوات الأمريكية بشكل مستمر.

وفي عام 2022، تم إطلاق اسم "جيش سوريا الحرة" على الفصيل، مع تعيين قائد جديد له، هو فريد قاسم، الذي تم عزله عام 2024، وتم تعيين سالم العنتري خلفًا له، وهو الرجل الذي بقي يقود الفصيل حتى إقالته، يوم أمس الثلاثاء.

من هو سالم العنتري؟

وسالم تركي العنتري، هو من قبيلة "العناترة" في تدمر، وهي قبيلة ترتبط بـ"قبيلة حرب"، الشهيرة في الجزرة العربية (الحربيين – الحروب).

وكان اختيار العنتري قائدًا لـ"جيش سوريا الحرة" توافقيًّا مع قيادات الفصيل من جهة، وعشائر الركبان من جهة أخرى، وهو ضابط فار من الخدمة في الجيش السوري السابق، باختصاص مدفعية، ويتجاوز الأربعين من عمره.

وتسلّم العنتري قيادة "جيش سوريا الحرة" في 29 فبراير/شباط عام 2024، حيث أعلن "جيش سوريا الحرة" في معرّفاته أنه أجرى تغييرًا في القيادة، ورحب بقائده الجديد سالم العنتري، فيما أعرب "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن عن ترحيبه بالقرار، وحماسته للتعامل مع القائد الجديد.

وعقد العنتري عدة لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة، ومع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وتم الاتفاق النهائي على تبعية "الجيش" لوزارة الدفاع والإدارة الجديدة في دمشق، وحضر قادة التشكيل "مؤتمر النصر" وأيدوا كل مخرجاته.