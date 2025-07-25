أعلى محكمة في فرنسا تقضي ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد

logo
العالم العربي

استقبال شعبي لجورج عبد الله في مطار بيروت (فيديو)

استقبال شعبي لجورج عبد الله في مطار بيروت (فيديو)
لبنانيون يحتشدون قرب المطار لاستقبال جورج عبداللهالمصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 12:15 م

وصلت بعد ظهر اليوم الجمعة إلى مطار بيروت الدولي الطائرة التي أقلّت الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله، الذي أدانته باريس بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّين أمريكي وإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي، وفق سلطات المطار.

وهبطت الطائرة التابعة لخطوط شركة "إير فرانس" عند الثانية والنصف بعد الظهر (11:30 ت.غ) في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تجمّع العشرات، وفق مصوّر لوكالة "فرانس برس"، أمام مبنى الوصول لاستقبال عبدالله.

وأفرجت فرنسا، اليوم الجمعة، عن عبدالله بعدما أمضى 40 عامًا في السجون.

وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس، الأسبوع الماضي، قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 يوليو (تموز)"، شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.

حُكم على عبدالله سنة 1987 بالسجن مدى الحياة، بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي العام 1982.

أخبار ذات علاقة

أربعون عاما من السجن نصرة لفلسطين.. من هو المُفرج عنه جورج عبد الله؟ (فيديو إرم)

أربعون عاما من السجن نصرة لفلسطين.. من هو المُفرج عنه جورج عبد الله؟ (فيديو إرم)

وبات جورج عبدالله مؤهّلًا للإفراج المشروط منذ 25 عامًا، لكن 12 طلبًا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC