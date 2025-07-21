كاتس: الهجمات الإسرائيلية كانت السبيل الوحيد لوقف "مجزرة الدروز"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهجمات الإسرائيلية على أهداف تابعة للنظام في السويداء ودمشق كانت السبيل الوحيد لوقف المجزرة ضد الدروز في سوريا، "وهم إخوة إخواننا الدروز في إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف كاتس في تصريحات أوردها موقع "واي نت" العبري، أن "من ينتقدون هذه الهجمات يجهلون الحقائق".

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وزعم أن سياسة الحكومة في سوريا تتضمن وجود الجيش الإسرائيلي على جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية وحماية الدروز، وهي سياسات صحيحة ومسؤولة، وتعكس قوة وضمانة متبادلة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفادت القناة "12" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية تحصين غير مسبوقة منذ سنوات على الحدود بين الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجولان والأراضي السورية، وسط حالة من القلق المتصاعد من احتمالية وقوع اختراق جماعي للحدود من قبل الدروز.

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وذكرت القناة، أن الفرقة 210 الشمالية في الجيش الإسرائيلي اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الإجراءات لتأمين السياج الحدودي، في ظل تكرار محاولات التسلل من قبل دروز من داخل إسرائيل إلى الأراضي السورية، وهو ما أصبح ظاهرة ملحوظة في الفترة الأخيرة.