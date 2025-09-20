مصدر أردني يتوقع استئناف دخول المساعدات لغزة عبر "معبر الكرامة"

توقع مصدر أردني مطّلع أن يتم استئناف إدخال المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين "معبر الكرامة"، دون تحديد موعد دقيق لذلك.

وقال المصدر في حديث لـ"إرم نيوز"، إن المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لقطاع غزة، والتي توقف إدخالها بعد مقتل إسرائيليين اثنين قبل يومين، يتم حفظها حاليًا في مستودعات خاصة، تحت إشراف الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأضاف: "نتوقع استئناف إدخال المساعدات، لكن يبدو أنها ستخضع لتفتيش أمني مشدّد من قبل الجانب الإسرائيلي".

واليوم السبت، أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية عن إعادة فتح جسر الملك حسين، يوم غدٍ الأحد، أمام حركة المسافرين فقط، في حين ستظل حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

وكان جسر الملك حسين، الحدودي بين الأردن والأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل، قد شهد إطلاق نار من سائق شاحنة مساعدات أردنية يُدعى عبد المطلب القيسي، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "مسلحاً قدّم من الجانب الأردني ونفذ عملية في المعبر، وهاجم مبنى محطة الشحن".

ويوم الخميس الماضي، أغلقت إسرائيل المعبر الحدودي مع الأردن، ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى الموقع.