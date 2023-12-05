مجلس الحكماء يدعو الغرب إلى إعادة النظر بشأن دعم إسرائيل

دعا مجلس الحكماء، المجموعة التي أسّسها نيلسون مانديلا، الإثنين الحكومات التي تقدّم دعماً عسكرياً لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة إلى إعادة النظر في مقاربتها.

واتّهم مجلس الحكماء ومن أعضائه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، إسرائيل بالردّ بشكل "غير متناسب" على الهجوم الذي شنّته حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مضيفا في بيان صدر عنه، أنّ "الحلّ ليس بمزيد من القتل، المفاوضات هي السبيل لوضع حدّ لهذا النزاع".

وقال إنّ الحكومات "التي تقدّم الدعم العسكري مع علمها بأنّ فطائع تُرتكب، أو على وشك أن ترتكب، تخاطر بأن تكون متواطئة، وأن قادة العالم يجب أن يتحركوا الآن لردع الفظائع ووضع حدّ للإفلات من العقاب، عبر إجراء إعادة نظر عاجلة في الدعم العسكري المقّدم لإسرائيل، ووضع شروط لأي إمدادات مستقبلية".