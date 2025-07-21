حافلات حكومية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والعشائر (فيديو)

أفادت مصادر رسمية سورية وشهود عيان، اليوم الاثنين، بأن حافلات أرسلتها الحكومة السورية دخلت إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين من داخل المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أنه "في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد، حافلات الحكومة تدخل إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو".

وكان صحفيون وناشطون سوريون قد تداولوا مقاطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالوا إنها تظهر حافلات برفقة الدفاع المدني السوري دخلت السويداء لإجلاء عائلات عشائر البدو من داخل المدينة.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن نقل 73 مواطناً قادمين من محافظة السويداء أغلبهم أطفال ونساء من معبر "بصرى الشام" الإنساني.

وقال الدفاع المدني، في بيان له: "نواصل توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين بمراكز الإيواء بالتعاون مع المنظمات الإنسانية".

بالتزامن مع ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في سوريا، عن فتح ممرات إنسانية من منطقة السويداء إلى المعابر الحدودية وإلى دمشق.

من جهته، دعا وزير الإعلام السوري الجميع إلى "توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق والحصول على المعلومات".

وكتب في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "في ظل تصاعد حملة من الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين، نهيب بالجميع توخّي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق والحصول المعلومات الموثوقة".

وكشف أن "الاحصائيات الأولية تشير إلى وجود نحو 300 ألف حساب فاعل يعمل على نشر محتوى مضلل يتوزعون على 4 دول رئيسية".