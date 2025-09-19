غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة تبنين جنوب لبنان

عشرات الإسرائيليين يتظاهرون على حدود غزة لوقف الحرب (فيديو)
محمد أبو شعر

تظاهر عشرات الإسرائيليين، اليوم الجمعة، على حدود قطاع غزة للمطالبة بإنهاء الحرب المستمرة في القطاع، وتنديدًا بسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية" إن "العشرات تظاهروا في بلدة ريعيم المحاذية لقطاع غزة، احتجاجًا على استمرار الحرب في القطاع".

وأشارت إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات تندد بمواصلة الحرب مع تصعيد الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة غزة، لتشمل احتلال كامل المدينة.

ونددوا بما وصفوه بـ"الهولوكوست" في غزة، وسياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل، وفق لافتات رفعها المتظاهرون.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 من المتظاهرين، قبل فض المظاهرة بشكل كامل، من بينهم قائد الأوركسترا الإسرائيلي إيلان فولكوف، الذي يعد من أشد الداعين لإنهاء الحرب في غزة.

وتزامنت التظاهرات مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية في مدينة غزة، بهدف احتلال المدينة وإعادة السيطرة عليها بشكل كامل.

 كما تأتي في ظل مخاوف إسرائيلية من تأثير العمليات العسكرية على حياة الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك، العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل مع استمرار الحرب.

